"Nachtwacht: Het Duistere Hart" gaat in première in Kinepolis Antwerpen

Een bewoner van de Raf Verhulstlaan in Wommelgem ontdekte vrijdagmiddag een springtuig in zijn kelder. De hulpdiensten snelden ter plaatse en stelden een perimeter in. Ook de ontmijningsdienst Dovo kwam om het object te onderzoeken. Daaruit bleek dat het om een nepgranaat zonder explosief ging. Wellicht is er geen link met eerder drugsgeweld in Antwerpen en omstreken laat de perswoordvoeder van de zone Minos weten. Vorige week was er nog een ernstig incident met een ontplofte granaat in een rustige woonwijk in Wommelgem.