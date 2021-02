Nachtwinkels grootste corona-overtreders

Nachtwinkels zijn de grootste overtreders van de corona­maatregelen. Dat blijkt uit een controle bij 6.500 handels­zaken door Volksgezondheid in de voorbije drie maanden. Dat staat te lezen in Het Nieuwsblad en De Gazet van Antwerpen.

De inspecteurs gingen onder meer na of het personeel een mondmasker droeg, of er handgel voor de klanten was en of er voldoende afstand werd ­bewaard. Tweede slechtste leerlingen waren de kleine kruideniers­zaken. Ook bij heel wat krantenwinkels en garage-showrooms werden inbreuken vastgesteld.

In het totaal respecteerde 28 procent van de handelszaken de maatregelen niet. Bij ­inbreken werd een pv opgesteld. Handelaars riskeren 750 euro boete.

(archieffoto ATV)