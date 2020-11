Namaakindustrie floreert door massaal online shoppen

De Antwerpse brandweer heeft vanochtend in de Schelde aan de Waagnatie een levenloos lichaam uit het water gehaald. Een voorbijganger had een hondje opgemerkt dat vast zat in de modder en belde de hulpdiensten. De politie en de brandweer gingen ter plaatse om de hond te bevrijden. Aangezien bij een hond meestal ook een baasje hoort, startten ze meteen ook een zoekactie. Korte tijd later troffen ze in de buurt het lichaam van het baasje aan. Het gaat om een man van 51 jaar. Hoe de man in het water is terechtgekomen is op dit moment nog niet geweten. Het gerechtelijk labo werd erbij geroepen voor sporenonderzoek. Een autopsie zal mogelijk meer duidelijkheid kunnen scheppen over wat er gebeurd is.