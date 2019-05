Natalie Portman blaast even uit op een terras op het Eilandje

Over exact een week vertrekt Tim vanuit Pulderbos, bij Zandhoven, naar Monaco. En dat doet hij met de fiets. Tim gaat zo'n 1.450 kilometer trappen, naar de plek waar hij de laatste mooie momenten met zijn dochter, Chiara, beleefde. Chiara stapte drie jaar geleden uit het leven. Met zijn fietstocht wil hij geld inzamelen om een jongerhuis op te richten, waar tieners met problemen kunnen worden geholpen. Wie Road to Monaco wil steunen, kan een drinkbus met armbandje of een T-shirt kopen in dagbladhandel Asterix in Pulle, bij fietsenwinkel Wilier in Pulderbos of frituur ’t Steupke in Pulle Wie vragen heeft rond zelfdoding, kan terecht op de zelfmoordlijn via het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.