412 ooievaars. Zoveel zijn er maandag over Zandhoven gevlogen. En dat is een nationaal record.

Volgens experts was het een ideaal broedseizoen voor de ooievaar. Want het dier is geen fan van een koude en natte zomer. Maar nu is het voor de ooievaar massaal tijd om naar warmere oorden te vliegen. En dat doen ze dus in heel grote groepen. Daar kunnen ze ook in Zandhoven over meespreken.