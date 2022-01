De Alvo-supermarkten in Rumst, Niel en Boom gaan dicht. Ze zullen vervangen worden door winkels van de Nederlandse Jumbo-keten. Veel klanten betreuren dat want de Alvo-winkels waren nog echte buurtwinkels. In Rumst zitten ze nog met een ander probleem. Want de winkel is de enige supermarkt in het dorp. En omdat de renovatiewerken voor de nieuwe Jumbo-winkel lang zullen duren, zitten ze daar misschien wel een klein jaar zonder supermarkt.