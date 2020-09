Nieuws Nationale Veiligheidsraad: alles op een rijtje

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

De bubbels zijn afgeschaft, en nu mag ieder van ons per maand 5 nauwe contacten hebben. Dat is de meest opvallende nieuwe maatregel die de Veiligheidsraad vanmiddag bekendmaakte. Het werd een lange en bij momenten warrige persconferentie, maar we vatten de belangrijkste nieuwigheden even samen.