Nationale Veiligheidsraad maakt vandaag aanpassing maatregelen bekend

De Nationale Veiligheidsraad buigt zich vanmiddag over een mogelijke versoepeling in mei van de maatregelen die de verspreiding van het coronavirus moeten tegengaan. Het valt af te wachten of bepaalde handelszaken na 3 mei open zullen mogen en of bepaalde leerlingen vanaf 15 mei terug naar de klas kunnen.

Om zoveel mogelijk nieuwe besmettingen met het coronavirus tegen te gaan, gelden al wekenlang beperkende maatregelen. Sinds 14 maart middernacht is de horeca dicht, zijn grote bijeenkomsten verboden en zijn de scholen dicht. Niet-essentiële winkels moesten sluiten, eerst enkel in het weekend, maar al gauw ook tijdens de week. Onnodige verplaatsingen zijn verboden, op een wandeling of fietstocht in de buitenlucht na. Wie kan, moet telewerken.

Vorige week beslist de Nationale Veiligheidsraad om de maatregelen te verlengen tot en met 3 mei. Om mensen iets om handen te geven, mochten tuincentra en doe-het-zelfzaken intussen wel weer open. Vanmiddag vanaf 14.30 uur wordt bekeken of en hoe de quarantainemaatregelen geleidelijk afgebouwd kunnen worden na 3 mei. De ministers zullen zich voor die beslissing baseren op adviezen van de GEES, de groep experten die de exitstrategie moet voorbereiden. Een voorlopige versie van dat rapport lekte deze week uit, tot ongenoegen van een aantal experten en politici. Zij vrezen voor een vertroebelde boodschap.

Premier Wilmès benadrukte gisteren nog eens dat enkel de Nationale Veiligheidsraad mag beslissen over de volgende stappen. Als er na 3 mei versoepelingen volgen, zijn die in elk geval niet definitief verworven. Premier Wilmès benadrukte dat de klok indien nodig kan worden teruggedraaid. Als zou blijken dat de verspreiding van het virus niet onder controle is, kunnen strenge maatregelen terug van kracht worden. Vraag is ook of er richtlijnen zullen komen voor het gebruik van mondmaskers door het grote publiek. Wilmès zei vorige week dat die een 'belangrijke rol' zouden spelen in de afbouwfase. Zij zouden aanbevolen worden in situaties waarin het moeilijk of onmogelijk is om veilig afstand te houden.

