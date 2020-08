Nationale Veiligheidsraad van start: 'We moeten leren werken met het virus'

Een nieuwe nationale Veiligheidsraad is vanochtend om 9 uur van start gegaan. Grote versoepelingen lijken er niet op de agenda te staan. Minister van Middenstand, KMO's en Zelfstandigen Denis Ducarme (MR) liet voor de start verstaan dat we in de komende maanden moeten leren leven met het virus, 'maar dat betekent ook leren werken met het virus.'

'Het is belangrijk om een nieuwe benadering te vinden waarmee we de Belgische bevolking helpen om het virus te bestrijden en de economische sector helpen om weer aan het werk te gaan. Zo moeten we sociale drama's vermijden', stelt Ducarme. De MR-minister was de enige die voor de start van de Nationale Veiligheidsraad de pers te woord stond. Gisteren riep hij al op om voor de winkeliers te zorgen voor een versoepeling op het individueel shoppen. En natuurlijk wil hij ook de cultuursector perspectief bieden om in de komende weken en maanden terug aan het werk te gaan.

Nieuwe aanpak moet herneming verschillende sectoren mogelijk maken

'De nieuwe aanpak moet de herneming van verschillende sectoren mogelijk maken, want we spreken al van 30 procent faillissementen in de cultuursector en 20 procent in de horecasector', zegt Ducarme. In Franstalig België werd al geopperd om de bubbel van vijf uit te breiden, maar daar wil Ducarme geen grote uitspraken over doen: 'Er zal een discussie zijn over de bubbel van vijf en of die wekelijks of maandelijks moet worden of blijven', verklaart hij.

(foto © Belga)