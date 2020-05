Nationale Veiligheidsraad buigt zich over sport en winkels

Vanochtend zit de Nationale Veiligheidsraad opnieuw samen, met onder meer de opening van de winkels en een eventuele hervatting van de sportcompetities op de agenda.

De Veiligheidsraad start de vergadering al om 9 uur 's ochtends, om te vermijden dat er opnieuw laat op de avond moet worden gecommuniceerd in een persconferentie. De politici zullen er de jongste cijfers bekijken en op basis daarvan de fases verfijnen die tijdens de vorige zitting werden bepaald. De opening van de winkels op 11 mei komt wellicht niet in het gedrang, omdat de curve in de goede richting blijft gaan.

Vlaams minister van Economie Hilde Crevits zei vorige week dat ze op die datum ook graag de markten en de ambulante verkopers wil laten openen, maar dat is verre van zeker. Het beheersen van de massa is op een markt immers een stuk moeilijker dan in een winkel. De contactberoepen, die op 18 mei weer zouden kunnen starten, moeten nog niet op een definitieve beslissing rekenen. Mogelijk wordt wel verfijnd wat er onder een contactberoep wordt verstaan. Vlaanderen wil graag toelaten dat elk gezin een ander gezin uitkiest om samen in te staan voor de opvang van de kinderen en trekt met dat standpunt naar de Veiligheidsraad.

Een laatste belangrijk punt op de agenda is de sport. In het profvoetbal is de nood ongetwijfeld het hoogst. Begin april werd door de raad van bestuur van de Pro League unaniem beslist de competitie definitief stop te zetten, hetgeen wel nog bekrachtigd moet worden door de algemene vergadering. Die beslissing werd intussen al vier keer uitgesteld. De Pro League heeft een verbod vanuit de overheid nodig, dat duidelijk stelt dat er ook achter gesloten deuren niet mag gevoetbald worden. Anders is er geen sprake meer van overmacht en dreigt er een schadeclaim van de rechtenhouders. Tegelijk is een duidelijk verbod vanuit de overheid een van de voorwaarden van de Europese Voetbalconfederatie UEFA om een competitie vroegtijdig te beëindigen.

In het wielrennen wacht de Interfederale Coördinatiecel, een samenwerkingsverband tussen Belgian Cycling en haar vleugels FCWB en Cycling Vlaanderen, eveneens op de instructies van de Veiligheidsraad. Tot eind juni zijn er sowieso al geen competitiewedstrijden. De klassiekers hebben in het najaar evenwel al een nieuwe plaats op de UCI-kalender. Ook de Grote Prijs Formule 1 op het circuit van Spa-Francorchamps is nog in het ongewisse. Die wedstrijd stond op 30 augustus op de kalender, maar massa-evenementen zijn in ons land verboden tot en met 31 augustus. Een Grand Prix zonder publiek behoort tot de mogelijkheden, al kan de GP eventueel ook enkele weken later gehouden worden.

(archieffoto © Belga)