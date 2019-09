Natuurpunt aanvaardt dan toch cheque van 180.000 euo

Natuurpunt zal de gift van chemieconcern Ineos dan toch aanvaarden. Het gaat om 180.000 euro. De natuurvereniging krijgt dat geld om een bos van 50 hectare vlakbij de Antwerpse haven te kopen. Maar bij Natuurpunt zaten sommige leden enorm verveeld met dat geld van Ineos. Want de Britse groep gaat een mega-investering doen in de haven. En voor hun nieuwe fabriek moet een bos sneuvelen. Daartegen hebben meer dan dertig natuurverenigingen bezwaar aangetekend, óók Natuurpunt. Dat dus tégen de plannen van Ineos was, maar tegelijk wel 180.000 euro van de chemiereus zou krijgen. Natuurpunt heeft het nu over een ongelukkige timing. Maar het accepteert het geld toch, omdat het zo mee kan helpen om het verlies aan natuur in de haven te compenseren.