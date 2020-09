Nauw contact met maximaal 5 personen buiten gezin per maand

Iedereen zal per maand nauw contact mogen hebben met maximaal vijf personen buiten het gezin. Dat heeft premier Sophie Wilmès gezegd op de persconferentie van de Nationale Veiligheidsraad.

De veelbesproken bubbel van vijf wordt dus vervangen door een nieuw systeem waarbij iedereen afzonderlijk - dus niet langer per gezin - per maand nauw contact mag hebben met tot vijf mensen. Nauw contact omschrijft Wilmès als "fysiek dicht bij iemand zijn die geen huisgenoot is voor langer dan 15 minuten en zonder afstand van 1,5 meter en zonder masker".

Het aantal personen waarmee u nauw contact mag hebben, kan variëren naargelang de epidemiologische situatie. De experts stellen een referentiecijfer voor dat varieert tussen 1 en 5, "afhankelijk van de gezondheidssituatie".

"Op dit moment raden experts aan met maximaal vijf personen nauw contact te hebben per maand, buiten uw huisgenoten gerekend", zegt Wilmès. Bij hen moet de afstand niet gewaarborgd worden. "We kunnen niet genoeg benadrukken dat het belangrijk is deze na te leven." Dat is een individuele keuze, niet meer per gezin. Hen kunt u een knuffel geven, bijvoorbeeld. Buiten uw huisgenoten en uw nauwe contacten, kunt u iedereen zien, op voorwaarde dat u anderhalve meter afstand houdt en anders een mondmasker draagt.

Mondmaskerplicht

Vanaf 1 oktober is het niet langer verplicht om buiten een mondmasker te dragen, behalve op drukke plaatsen en op plaatsen waar de veiligheidsafstand van 1,5 meter niet gegarandeerd kan worden.Het mondmasker blijft onverkort verplicht op het openbaar vervoer, in winkels en in bioscoopzalen.

Verplichte quarantaine: 1 week

De verplichte quarantaine wordt vanaf 1 oktober ingekort tot één week. "Een isolatieperiode van 14 dagen is vaak moeilijk houdbaar. Als u symptomen hebt van covid-19, neemt u contact op met uw arts", aldus Wilmès. Op dag 5 van de isolatie moet u een tweede test doen. "Als die positief is, wordt de quarantaine verlengd met zeven dagen. Als die negatief is, mag u na de zevende dag de quarantaine verlaten."

Er wordt ook aan een ‘epidemiebarometer’ gewerkt. Dat gebeurt op nationaal, provinciaal en regionaal niveau. "Zo verstaat iedereen het verloop van de epidemie beter." Om die niveaus vast te leggen wordt voornamelijk naar de ziekenhuisopnames gekeken.

Evenementen en bijeenkomsten

Er komt een onderscheid tussen evenementen zoals huwelijken en recepties die privé georganiseerd worden of professioneel. Professioneel georganiseerde evenementen worden voortaan onderworpen aan de horecaregels. Voor die evenementen zal er geen limiet meer zijn op het aantal gasten.

Als het gaat om privé-georganiseerde evenementen, blijft het aantal gasten wel beperkt tot 10 personen. Voor grotere evenementen met publiek blijft de limiet op 200 bezoekers binnen en 400 bezoekers buiten, met de ingebouwde uitzonderingsmogelijkheden. Er wordt wel samen met de experts bekeken om de protocollen te herwerken.

De app CoronAlert wordt officieel op 30 september gelanceerd.

(Foto: © Belga)