Nauwelijks versoepelingen van coronamaatregelen in Antwerpen

Er komt voorlopig geen versoepeling van de mondmaskerplicht en ook de avondklok wordt niet teruggeschroeft. Dat heeft gouverneur Cathy Berx vanmiddag verteld tijdens een persconferentie in het Provinciehuis. Er was wel een beetje goed nieuws voor wie wil sporten. Fitness-centra mogen terug open, onder strikte voorwaarden. En je mag in een groep van maximaal tien sporten, binnen of buiten, wel telkens dezelfde mensen. Voor contactsporten geldt dat niet.