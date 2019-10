"Ne zot die onder voorwaarden vrij rondloopt, dat is hetzelfde verhaal als Julie Van Espen"

Dokter, ik ga het toch halen? Frederik Offeciers uit Schilde kreeg een twijfelend antwoord op die vraag. Hij werd afgelopen weekend op café beschoten met een luchtdrukgeweer en kroop door het oog van de naald. De dader is vrijgelaten. Hij beschoot het café, omdat hij er was buiten gezet. Frederik vindt het onbegrijpelijk dat de man die bij hem in de buurt woont alweer op vrije voeten is.