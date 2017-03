Nederland wil rookverbod in speeltuinen en kinderboerderijen

Waarschijnlijk kan je binnenkort niet meer roken in Nederlandse pretparken, speeltuinen en kinderboerderijen. Steeds meer buitenspeelplekken en grote attracties willen niet dat er gerookt wordt tussen de kinderen.

De Efteling had bijvoorbeeld eerder al laten verstaan dat het een rookverbod wil invoeren voor mensen die in de wachtrij staan. De intentie is er nog bij andere pretparken. Al zeggen ze dat ze nog moeten bekijken hoe dat rookverbod er dan juist gaat uitzien en hoe het valt te handhaven.

Het is wetenschappelijk bewezen dat longen van kinderen in ontwikkeling zijn en kwetsbaar zijn. Tabaksrook is erg schadelijk.

Bij ons geldt er in de Zoo van Antwerpen en in Planckendael ook al een rookverbod.