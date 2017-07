Nederlander die via Antwerpse haven drugs smokkelde, opgepakt

De Spaanse politie heeft een Nederlander opgepakt voor grootschalige drugshandel. Een man van 34 uit Roosendaal. Hij zou een belangrijke rol spelen bij drugssmokkel via de haven van Antwerpen.



De man, die in Spanje woont, is aangehouden op basis van een Europees aanhoudingsbevel. Dat had de Belgische justitie uitgevaardigd. Hij wordt ervan verdacht tussen 2011 en 2013 meer dan 2200 kilo cocaïne en 1100 kilo heroïne te hebben gesmokkeld. Drugshandelaren maken gebruik van gehackte datasystemen bij havenbedrijven. Ze volgen ook de systemen van rederijen en containerterminals. Op die manier kunnen ze hun drugs op veilige afstand volgen.