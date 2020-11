Nieuws Nederlander en Limburgse leren Antwerpenaars hun stad kennen

Wat kunnen een Limburgse en een Nederlander vertellen over Antwerpen? Veel zo blijkt uit het nieuwe boek "111 plekken in Antwerpen die je gezien moet hebben". John Reinhard en Marleen Tutenel wijzen de weg naar 111 bijzondere plekken. De twee wonen hier niet, maar vielen jaren geleden al voor de Scheldestad. In het boek gidsen ze de lezers onder andere door de ondergrondse middeleeuwse grachten en vertellen ze de verhalen die schuilen achter de gevels op de Groenplaats.