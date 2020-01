Drie Nederlanders hebben gefilmd hoe ze in de Zoo van Antwerpen binnenbreken in de kooien van de dieren en de dieren lastigvallen. Het filmpje is op Youtube al ruim 300.000 keer bekeken op 24 uur tijd. Het beruchte groepje met een eigen Youtube-kanaal heeft er een sport van gemaakt om publieke plaatsen zoals dierentuinen en pretparken op stelten te zetten.