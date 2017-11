Nederlanders en Fransen ontsnappen niet meer aan LEZ-boetes

Nederlandse en Franse chauffeurs die met een vervuilende wagen de Antwerpse Lage Emissie Zone inrijden, kunnen binnenkort een boete van 125 euro verwachten.

Er is een akkoord tussen de Vlaamse en de federale overheid en dat was nodig omdat de stad anders geen toegang had tot de persoonsgevens van de Nederlandse en Franse bestuurders. Voor landen waar er geen akkoord mee is, zet het stadsbestuur binnenkort gespecialiseerde incassobureau's in. Sinds het begin van de invoering van de Lage Emissie Zone werden er al meer dan 70.000 mensen beboet. Goed voor 8,7 miljoen euro, waarvan al een kleine 5 miljoen daadwerkelijk is geïnd.

(foto @ Belga)