Nederlanders hebben zich gemengd onder de Lierse-supporters

Tijdens de rellen tussen Lierse en Beerschot Wilrijk vorige zaterdag hadden Nederlandse supporters zich gemengd onder de Lierse-aanhang op de tribune. Dat bevestigt de politie die nu ook onderzoekt welke rol die Nederlanders in het verhaal hadden.



Vuurwerk, bekers met bier en urine vlogen over en weer tussen de supporters van beide ploegen. Er wordt nu aan de hand van beelden onderzocht wie met de baldadigheden startte, maar beide supporters-groepen wijzen alvast beschuldigend naar de Nederlanders. Of ze iets te maken hebben met één van de clubs, ook dat is onderwerp van onderzoek. Intussen raakte ook bekend dat het bestuur van beide clubs gaan samenzitten om dergelijke incidenten in de toekomst te voorkomen.