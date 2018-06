Nederlanders steken grens over op zoek naar vastgoedkoopjes

De verkoop van villa's en grote landhuizen boomt. Riante villa's waar een prijskaartje met 6 nullen aanhangt, ze vinden opnieuw vlot een eigenaar. En dat heeft alles te maken met de economie die weer aangezwengeld is. En dan investeren mensen die het kunnen, al eens graag in bakstenen. Want villa's van boven het miljoen, ze zijn misschien niet onmiddellijk weggelegd voor de meesten onder ons, maar populair zijn ze wel.