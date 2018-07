Nederlanders stelen 62 paletten "Factuurtje ligt in Rotterdam"

Gisteravond zijn twee Nederlanders gearresteerd omdat ze 62 paletten hadden opgeladen bij een bedrijf op de Noorderlaan. Aan de politie konden ze geen verklaring geven waarom die in hun bestelwagen zaten.

Gisteravond zag een getuige dat twee mannen met een zekere haast houten paletten aan het laden waren in een grote bestelwagen bij een handelszaak aan de Noorderlaan. Gezien het al na 22 uur was en omdat de mannen zeer nerveus waren, belde de getuige naar de politie. De aangestuurde patrouille kon het voertuig met de twee mannen net op tijd onderscheppen aan de uitrit van de parking. Ze toonden gewillig de laadruimte maar een klare uitleg voor de aanwezigheid van de 62 paletten konden ze niet geven. Met de smoes dat ze de paletten gekocht hadden maar dat de factuur thuis in Rotterdam lag, konden ze de inspecteurs niet overtuigen. De twee Nederlanders van 27 en 33 jaar werden gearresteerd. Hun lichte vrachtwagen werd in beslag genomen. De Rotterdammers worden voorgeleid bij de onderzoeksrechter.

(foto : Pixabay)