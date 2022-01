Nieuws Nederlanders trekken vaker naar sauna's aan de grens: "Heel druk hier"

Nog een plek waar je tegenwoordig heel wat van onze noorderburen kan vinden, dat is in onze sauna's. Sauna's zijn, zoals bijna alles, gesloten in Nederland en dus trekken onze noorderburen de grens over op zoek naar enkele uren ontspanning. Ook in Essen, vlakbij de grens natuurlijk, merken de sauna-uitbaters dat.