Heeft u al eens momo gegeten? De kans is klein, want veel Tibetaanse restaurants zijn er niet. Maar nu kan je in Mortsel terecht in Shangri-La, uitgebaat door 2 Tibetaanse vrienden. Shangri-La serveert zowel stoofvlees als sushi, maar wie eens iets typisch Tibetaans wil proeven, kan er ook terecht.