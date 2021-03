Nieuws Nederlands sterrenrestaurant komt (even) naar Antwerpen

Een Nederlands tweesterren-restaurant komt naar Antwerpen. Of toch voor even. De Treeswijkhoeve zal met Pasen een eenmalige take away organiseren. Vanop het Zuid bij Ad Bibendum. Dat is een wijnhandel.