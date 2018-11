Nederlandse grootsteden willen beter samenwerken met Antwerpen in strijd tegen drugs

De vier grote Nederlandse steden Amtserdam, Rotterdam, Den Haag en Utrecht willen beter samenwerken met Antwerpen in de strijd tegen de drugscriminaliteit. Dat schrijven ze in een gezamenlijke brief aan hun minister Ferdinand Grapperhaus.



Grapperhaus kwam in maart in Antwerpen nog kijken naar een grootscheepse controleactie van internationale bussen. De vier Nederlandse steden vragen hem meer middelen om de drugshandel aan te pakken. Samen met Antwerpen willen ze de drugstrafiek in kaart brengen. Want net als in Rotterdam kampt de Antwerpse haven met grootschalige smokkel. De Antwerpse veiligheidsdiensten werken nĂ¹ al vaak samen met de Noorderburen. Onder andere voor het Stroomplan dat de drugsproblematiek in onze haven en stad moet aanpakken.

(foto Pixabay)