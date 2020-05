Nederlandse Jumbo plant twee extra supermarkten in Deurne en Ranst

De Nederlandse supermarktketen Jumbo neemt twee vestigingen van Alvo over. Het gaat om de beide vestigingen van Supermarkt Francken. In Deurne bevindt die supermarkt zich op het Wim Saerensplein. In Ranst is dat in de Kromstraat.

In Deurne komen er zo niet een, maar twee vestigingen van Jumbo. Even verderop opent de keten binnenkort ook een winkel in een voormalige Carrefour in de Lakborslei.

(Bron: RetailDetail)

(Foto: © Belga)