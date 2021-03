Honderden bierviltjes met artistieke tekeningen van cafébezoekers zijn nog tot eind maart te bekijken in galerie Martin van Blerk in Antwerpen. De bierviltjes komen uit het vroegere café De Jezuiet. Ze werden in het café aan de muur geprikt en het zijn vaak echte kunstwerkjes, want "De Jezuïet" was de stamkroeg van heel wat studenten en lesgevers aan de Antwerpse Academie.