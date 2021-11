Nederlandse oplichter belooft 'rijkdom voor iedereen'

Bij het hof van assisen in Antwerpen wordt het proces rond de moord op Julie Van Espen vanmiddag voorbereid. Verdachte Steve Bakelmans staat er volgende maand terecht voor de moord op de jonge studente uit Schilde, nu ruim twee jaar geleden. Vandaag is er een eerste zitting als voorbereiding van het proces. Daarbij wordt de getuigenlijst samengesteld. Begin december volgt dan de samenstelling van de volksjury en het eigenlijke proces start op maandag 13 december. Het zal volgens de planning een week duren. Bakelmans bekende dat hij Julie Van Espen gedood had, omdat ze zich hevig verzet had toen hij haar wilde verkrachten. De veertiger werd al meermaals veroordeeld. Hij was op vrije voeten in afwachting van een verkrachtingszaak die nog voor het hof van beroep moest komen. Bakelmans werd voor die feiten uiteindelijk veroordeeld tot vijf jaar cel en tien jaar terbeschikkingstelling, maar toen was het voor Julie Van Espen al te laat.