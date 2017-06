Nederlandse politie doet oproep in verband met vermoorde man aan Belgische grens

De Nederlandse politie is op zoek naar mensen die opheldering kunnen brengen over een lichaam dat werd gevonden in Roosendaal, vlak bij de Belgische grens. De man is door een misdrijf om het leven gekomen.

Vorige woensdag rond 08u20 ontdekte een passant een man onder een zeil aan de Turfvaarstestraat in Roosendaal. Hij verwittigde meteen de politie. Een onderzoek is lopende. De Nederlandse politie houdt er ook rekening mee dat de man uit België zou kunnen komen en doet daarom een oproep naar mensen die het slachtoffer zouden kennen.

De dode man mist enkele tanden en heeft verschillende littekens op zijn lichaam. Hij droeg een horloge, armband en gouden ketting met een kruisje. De politie is op zoek naar mensen die de man of de sieraden herkennen. De politie vraagt ook dat mensen die vorige week dinsdag 13 juni in de buurt van de Turfvaartsestraat in Nispen zijn geweest zich melden.