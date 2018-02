Nederlandse politie doet vangst van 4500 kilo cocaïne dankzij Antwerpse douane

Nederlandse politie heeft 4500 kilo cocaïne in beslag kunnen nemen dankzij de douane in de Antwerpse haven.

De Nederlandse politie heeft in de stad Oss vier mannen en twee vrouwen opgepakt tijdens de inspectie van een zeecontainer met 4.500 kilo cocaïne. De container was geladen met bananen en afkomstig uit Colombia. De douane in de haven van Antwerpen ontdekte in het weekend dat de bananen als deklading fungeerden voor de partij cocaïne. De Nederlandse politie kwam in actie toen de smokkelcontainer gisteren werd afgeleverd op een adres in Oss. Daar hielden de agenten de zes verdachten aan. Het gaat om een 42-jarige man en een 45-jarige vrouw uit Uden, twee mannen uit Oss van 42 en 61 jaar, een 39-jarige vrouw uit Nuland en een 27-jarige man met de Colombiaanse nationaliteit. De politie sluit niet uit dat meer aanhoudingen worden verricht.