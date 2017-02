Nederlandse spookrijder geklist in Brecht

De Belgische politie heeft vannacht een Nederlandse spookrijder kunnen stoppen. De man veroorzaakte erg gevaarlijke situaties op de snelweg.

De Nederlandse politie kreeg de melding binnen iets voor 1 uur vannacht. Op de A58 reed vanaf Roosendaal een wagen op een verkeerd rijvak richting Breda. Meedere politiewagens probeerden de spookrijder te laten stoppen voor er ongelukken zouden gebeuren. In Etten-Leur reed de spookrijder bijna in op een politieauto. De spookrijder remde niet en reed gewoon door. Hij haalde snelheden tot liefst 180 per uur.

Hij stak de grens over en de Belgische politie zette een blokkade op. Maar die ontweek hij door de afrit te nemen. Een Nederlandse politiewagen kon wel de verdachte aantikken zodat die tot stilstand kwam. Belgische agenten konden hem aanhouden. De verdachte had gedronken en zal daarvoor beboet worden. En in Nederland zal hij moeten opdraaien voor de verkeersovertredingen die hij daar gepleegd heeft.

Foto Politieteam Weerijs