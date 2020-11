Economie Nederlandse supermarktketen Jumbo opent nieuwe vestiging in het Antwerpse

Feest in Ranst vandaag, want daar opent de Nederlandse supermarktketen Jumbo een nieuwe winkel. Het is na twee vestigingen in Deurne al de derde in onze regio.