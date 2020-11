Negen Antwerpse scholen omgedoopt tot 'Smakelijke School'

Negen Antwerpse scholen zijn als eerste omgedoopt tot 'Smakelijke School' omdat ze (mogen) deelnemen aan het aangekondigde proefproject van de stad rond een aanbod van gezonde maaltijden op school.

Het project wordt stadsbreed en netoverschrijdend uitgerold en past binnen een bredere voedselstrategie in de stad. In de loop van het schooljaar wordt het nog uitgebreid naar een aantal andere scholen. De stad Antwerpen voorziet de komende vier jaar in totaal 40 miljoen euro voor het proefproject, dat onder meer als doel heeft een antwoord te bieden op de problematiek van lege brooddozen.

Zo zet het stadsbestuur naar eigen zeggen in op het welzijn van de kinderen, met niet alleen gezondheidswinsten zoals een gezonder gebit en minder overgewicht, maar ook meer energieke kinderen en betere leerprestaties als doel. Het aanbod moet niet alleen interessant zijn voor gezinnen die het financieel wat moeilijker hebben, maar ook voor tweeverdieners.

"Ik ben zeer blij dat de proefprojecten afgelopen week gestart zijn", zegt schepen van Onderwijs Jinnih Beels (sp.a). "We kregen intussen ook al van verschillende scholen enthousiaste feedback over de maaltijden zelf. Zo valt de soep bijvoorbeeld ontzettend in de smaak, maar ook over de effecten in de klas zijn de eerste signalen alvast positief."

Een van de negen Smakelijke Scholen is GO! basisschool Op Dreef in Merksem. Daar kozen ze voor soep met boterhammen. Directeur Liselotte van de Velde: “Een warme kop verse soep boordevol groenten om 10 uur zorgt voor een fijn samenhorigheidsgevoel bij onze leerlingen en goedgevulde maagjes. Wij zijn fan! Een grote ‘dankjewel’ aan stad Antwerpen voor dit topinitiatief.”

De deelnemende scholen krijgen elk een aanbod op maat, afhankelijk van de noden die elke school aanvoelt bij haar leerlingen en vanuit de eigen mogelijkheden. In sommige scholen gaat het om tussendoortjes, in andere om een ontbijt of 's middags een soepmaaltijd. Daarvoor worden samenwerkingen aangegaan met sociale economiebedrijven en VDAB, om zo ook extra belasting bij de scholenteams te vermijden. Na een eerste evaluatie wordt de verdere uitrol van het project bekeken.

