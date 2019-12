In Antwerpen is vanmiddag een kind van negen jaar aangereden door een tram ter hoogte van het Stuivenbergplein in de wijk 2060.

Het kind raakte gewond en is afgevoerd naar het Stuivenbergziekenhuis, de toestand zou stabiel zijn. De omstandigheden van de aanrijding worden nog onderzocht. Omwille van het ongeval is het tramverkeer op lijn 12 tijdelijk stilgelegd.

(foto : Google Street View)