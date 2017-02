Negentien Nederlandse burgemeesters willen dat Doel sluit

Negentien Nederlandse burgemeesters willen dat de kerncentrale van Doel tijdelijk sluit tot er meer duidelijkheid is over de veiligheidssituatie. Ze maken zich zorgen over de veiligheid in de kerncentrale, die zich maar op enkele kilometers van de grens met Nederland bevindt. In het afgelopen jaar waren er meerdere voorvallen in Doel door scheurtjes in de kernreactoren, stil gezette reactoren en vermeende terroristische plannen. Volgens de burgemeesters hebben deze incidenten de maatschappelijke onrust aangewakkerd.