Het Wijnegem shopping center lanceert morgen haar nieuwe applicatie, een soort Waze en Pokemon Go in één. Want je kan er niet alleen de snelste weg naar de boekhandel of schoenenzaak mee terugvinden, maar ook op prijzen jagen met het Wijnegem shopspel. Er is geen sprake van Pokémon natuurlijk, wel van winkelcheques, kortingsbonnen, of zelfs een reis. De applicatie is uniek in ons land.