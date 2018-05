Nele Hendrickx nieuwe directeur Het Letterenhuis

Op 25 juni begint Nele Hendrickx in haar nieuwe functie als directeur van het Antwerpse Letterenhuis. Zij was sinds 2013 uitgever bij uitgeverij De Geus. Zij volgt Leen van Dijck op, die op 1 juni op pensioen gaat.

Op 25 juni begint Nele Hendrickx als nieuwe directeur van het Letterenhuis in Antwerpen. Na haar opleiding Romaanse taal- en letterkunde in Antwerpen en Madrid en Latijns-Amerikaanse literatuur in Londen, ging Nele Hendrickx aan de slag bij het KunstenFESTIVALdesArts in Brussel. Nadien legde ze zich bij de bij Klara toe op alles wat literatuur betrof, alvorens in 2008 het boekenvak in te gaan.

Sinds 2008 was zij achtereenvolgens (hoofd)redacteur en uitgeefster Nederlandse en vertaalde fictie en non-fictie bij Uitgeverij De Geus. Hendrickx zorgde ervoor dat uitgeverij De Geus in volle overname met een nieuw elan eenzelfde koers bleef varen.

Schepen voor cultuur Caroline Bastiaens is zeer verheugd met de aanstelling van Nele Hendrickx: ‘Zij is een allrounder die leiding weet te geven, grote lijnen en details in de gaten houdt, ruimte geeft, verantwoordelijkheid deelt en neemt en de balans weet te houden tussen humor en ernst.’

Nele Hendrickx: 'Ik ben overtuigd van de kracht en de betekenis van ons cultureel erfgoed voor de maatschappij van vandaag en morgen en zie enorm veel potentieel om het Letterenhuis nog meer op de kaart te zetten. Ik wil er samen met het team graag een breed toegankelijke en bruisende plek van maken, waar veel mensen terecht kunnen voor kennis, inspiratie en plezier.'

