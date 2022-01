Nepagent besteelt slachtoffers

De dienst diefstallen met geweld van de Antwerpse lokale recherche heeft een man gearresteerd die in aanmerking komt voor minstens vijf feiten van oplichting. Telkens gaf hij zich uit voor politieman in burger. Onder meer aan de hand van camerabeelden is een onderzoek gevoerd. De man van 52 jaar is door de onderzoeksrechter aangehouden.

Misdaadanalisten van Politie Antwerpen brachten eind december een aantal feiten in beeld waarbij de slachtoffers verklaarden dat ze waren opgelicht door iemand die zich voordeed als politieman in burger. De verschillende feiten zijn verder onderzocht door de lokale recherche.



De verdachte deed alsof hij de slachtoffers controleerde. Zo kon hij gemakkelijk onder meer hun gsm, bankkaart en geld afpakken. Minstens vijf personen zijn zo bestolen en meldden dat bij de politie.



Aan de hand van de verschillende verklaringen startten speurders een onderzoek. Door camerabeelden te bekijken, konden ze de verdachte in beeld brengen en zijn signalement binnen de politie verspreiden. Zo werd achterhaald waar de verdachte mogelijk verbleef. In de loop van het verdere onderzoek konden de speurders zijn verblijfplaats bevestigen.



Op 19 januari deed de recherche, dienst diefstallen met geweld, een huiszoeking op het adres van de verdachte in Antwerpen-Noord. De verdachte was op dat ogenblik niet thuis. In de loop van dezelfde dag merkten cameraoperatoren van het realtime intelligence center (RTIC) de verdachte op in zijn straat. Interventieploegen van noodhulp konden de man vatten. Bij de arrestatie van de verdachte troffen ze een valse politiekaart aan. Hij werd naar het cellencomplex aan de Noorderlaan overgebracht.



De man van 52 jaar werd verhoord maar wenste niet met de politie te spreken. Hij werd voorgeleid bij de onderzoeksrechter. Die heeft beslist om hem aan te houden voor 'diefstal door een persoon die veinst te behoren tot de openbare macht'. Dat is een speciale verzwarende omstandigheid bij diefstal die niet vaak voorkomt.



Medewerkers van de politie zullen zich altijd herkenbaar maken als politie. Wanneer ze in burger werken, dragen ze een oranje armband van de politie en kunnen ze te allen tijde hun dienstkaart tonen. Meer informatie hierover vind je op de website van de politie.

Foto Politie Antwerpen