Nepwapens zorgen voor ongerustheid in Deurne

Vanmiddag kreeg de politie verschillende meldingen van twee verdachte jongeren die gewapend rondliepen in de Koudebeekstraat. De interventieploegen en het snelleresponsteam van de politie kwamen meteen ter plaatse.

De jongeren hadden een geweer van het type automatisch oorlogswapen in de hand. De jongeren werden gedwongen om hun wapen op de grond te leggen en werden meteen overmeesterd en geboeid. Het wapen van de twee jongens bleek nep. De politie waarschuwt met aandrang om nooit met wapens zichtbaar over straat de lopen. Wie dat wel doet, zorgt voor paniek bij veel burgers en brengt zichzelf in gevaar.

Kort na het middaguur liep de eerste melding van ongeruste burgers binnen. Er werd zoals gebruikelijk geen enkel risico genomen en er werden verschillende interventieteams ter plaatse gestuurd. De gewapende jongeren zouden zich verstopt hebben achter een prieel aan het einde van de Corneel Frankcstraat. De politie organiseerde zich om de verdachten te ontwapenen.

De snelleresponsteams kregen snel zicht op de situatie en vroegen bijstand van bijkomende eenheden van de arrestatie-eenheid. Gezien het risico bij vuurwapengevaarlijke situaties, bereidden ze zich voor op het ergste en werd speciale bewapening en bescherming boven gehaald.

Speelgoedwapens

Nog geen tien minuten later konden de leden van de snelleresponsteams de twee jongeren ontwapenen. Na controle bleek dat het om airsoftwapens ging die niet te onderscheiden zijn van echte vuurwapens. In dit geval ging het over speelgoedwapens die sterk gelijken op automatische oorlogswapens. De twee jongens van 13 en 14 jaar hadden niemand bedreigd en konden na een strenge vermaning beschikken.

Oproep politie : laat nepwapens thuis

De Antwerpse politie waarschuwt: laat speelgoedwapens thuis! Gezien het onderscheid, zeker van op een (kleine) afstand of in het donker, niet te maken valt tussen een echt en een nepwapen, zal er altijd van uitgegaan worden dat de situatie werkelijk gevaarlijk is. Bij de minste dreiging, zal de politie dan overgaan tot het gebruik van de eigen middelen. Jaag mensen geen schrik aan en lok een levensgevaarlijke situatie niet uit. Toon nepwapens dus nooit in het openbaar.

(bericht en foto : Lokale Politie Antwerpen)