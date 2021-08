Nergens meer huurprijs betalen voor appartement dan in Antwerpen

De gemiddelde prijs van een huurappartement in de provincie Antwerpen lag nog nooit zo hoog als vandaag. Dat blijkt uit de huurbarometer van de Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen.

Die huurprijs is in drie jaar tijd met ruim 7% gestegen tot gemiddeld 788 euro per maand. In het Antwerpse stadscentrum betaal je zelfs nog gemiddeld 200 euro meer. Antwerpen is daarmee de duurste stad voor appartementen in Vlaanderen. Enkel in Schilde en Hove moet je nog meer betalen om een appartement te kunnen huren in onze regio.

(Bron: Confederatie van Immobiliënberoepen Vlaanderen)

(Themabeeld: © Pixabay)