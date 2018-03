Nergens zo weinig zonnepanelen als in Antwerpen

Bijna nergens vind je zo weinig zonnepanelen als in Antwerpen. Met amper 36 kilowatt aan zonnepanelen per duizend inwoners staat Antwerpen van alle Vlaamse gemeenten op de voorlaatste plaats.



In heel Vlaanderen neemt het aantal zonnepanelen toe, maar de steden hinken achterop. Dat komt onder meer omdat veel mensen in Antwerpen een huis huren of in een appartement wonen. Dan is een investering in zonnepanelen vaak financieel moeilijk of gewoon niet haalbaar. Er is een inhaalbeweging nodig in de stad en Antwerps districtsvoorzitter Paul Cordy pleit ervoor dat mensen en bedrijven ook mogen investeren in zonnepanelen op andermans dak. Of dat je mee kan investeren in een deel van een grotere installatie.

