Nespresso opent belevingswinkel op de Meir

Goed nieuws voor koffieliefhebbers, want Nespresso opent binnenkort een 'flagship boutique' op de Meir. Het winkelconcept is helemaal gericht op koffiebeleving en maakt gebruik van vernieuwende technologie. De winkel zal 230m² groot zijn en opent op 19 september.

De keuze voor Antwerpen is een symbolische keuze, want de Antwerpse haven speelt een belangrijke rol voor Nespresso. Zowat 90% van alle Nespresso-koffie wereldwijd komt toe in de havens van Antwerpen en Zeebrugge, om vervolgens naar het hoofdkwartier in Genève getransporteerd te worden.

Ook opvallend: de medewerkers zullen rondlopen met tablets. Gehaaste klanten kunnen in de ‘Zelf-selectie zone' makkelijk en snel zelf een bestelling plaatsen. Je neemt de gewenste koffiecapsules dan uit de muur en stopt ze in een speciaal Nespresso-zakje in één van de vier geautomatiseerde kassa’s. Dankzij de RFID-technologie worden de capsules meteen herkend. Gewoon afrekenen en klaar.

Nespresso zorgt voor een totale beleving want de Nespresso-barista's maken je wegwijs in de beste koffierecepten en leren je hoe je de verschillende toestellen moet gebruiken. Dit zal plaatsvinden in een verticale tuin vol planten en een lichtkoepel achteraan de winkel.

Daarnaast kan je ook gebruik maken van de lab kitchen om een latte macchiato, cappuccino met perfect melkschuim of iced coffee te leren maken.

