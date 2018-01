Nick Bril samen met Antwerpse topchefs achter fornuis voor goede doel

“Wij zetten aids op het menu”. Onder dat motto staan op zondag 4 februari heel wat bekende Antwerpse chefs achter het fornuis, voor de zeventiende editie van Antwerp Diner. Op die manier zamelen ze geld in voor onderzoek en preventie van aids en HIV. Enkele weken geleden werden al heel wat namen van topchefs bekend gemaakt, maar nu bevestigde ook Nick Bril (The Jane) zijn komst. De opbrengst van het galadiner gaat naar SENSOA, Het Instituut voor Tropische geneeskunde en Tomorrow4isibani. Vorig jaar bracht Antwerp Diner maar liefst 77.000 euro op.

Antwerp Diner vzw zamelt fondsen in voor onderzoek en preventie van aids en hiv en ondersteunt initiatieven die aids en hiv bespreekbaar maken. Gasten worden getrakteerd op een uitgebreid diner, verzorgd door Antwerpse topchefs die worden ondersteund door leerlingen van het PIVA. De opbrengst van het benefietevenement is integraal bestemd voor SENSOA, Het Instituut voor Tropische geneeskunde en Tomorrow4isibani.

Na enkele edities in de Zuiderkroon vindt het event dit jaar plaats in de Napoleonzaal van J&M catering in Schelle (het vroegere Bonbons Napoleon). Een prachtige locatie met industriële look & feel en vooral: een grote en hypermoderne keuken. Roeren er samen in de kookpotten: Nick Bril van The Jane, Vadim Vesters van Black Smoke, Wouter Keersmaekers van De Schone van Boskoop, Francesco de Candia van Francesco & Julia, Bert Jan Michielsen van The Butcher’s Son, Olivier de Vinck van Kommilfoo, Dennis Broeckx van l’Epicerie du Cirque, Ingrid Neven van Pazzo, Luc Godon, Mark Greveling en Raoul Andriessen van PIVA, Marcus Verret van M&M Culinaria. Luk Dickens van The Butcher's Son is sommelier van dienst.

Vlaamse artiesten op het podium

Heel wat artiesten zorgen die avond voor live entertainment. Op het podium staan onder andere Sofie, Filip Jordens, Gregory Frateur en Isabelle A met De Grietjes. De artiesten worden ook dit jaar begeleid door toetsenist Hervé Martens, de musical director van de Antwerp Diner Band. Voor de rest is de avond één grote verrassing voor de gasten, al verklapt de organisatie al wel de komst van twee Vlaamsen topacts.

Tombola & veiling

Hoogtepunt van de avond is de Antwerp Diner Tombola, waarbij elk lot garant staat voor een waardevolle prijs. Er worden ook schitterende prijzen verloot, onder toeziend oog van een gerechtsdeurwaarder, waaronder een reis naar het exotische Mauritius en restaurantvouchers van de deelnemende chefs.

WM Gallery schenkt Antwerp Diner een exclusief werk van Delphine Boël, dat geveild zal worden. De volledige opbrengst gaat naar het goede doel. Het werk van Chinese inkt op handgeschept papier met de tekst ‘Love Always Wins’ werd speciaal voor Antwerp Diner gemaakt en zal op de avond zelf door Boël persoonlijk worden overhandigd.

Antwerp Diner kan alleen maar bestaan dankzij de steun van sponsors en vrijwilligers. Meer informatie vindt u op www.antwerp-diner.be of op www.facebook.com/Antwerp.Diner