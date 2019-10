Nick Cave & The Bad Seeds op 30 april in het Sportpaleis

Nick Cave komt op donderdag 30 april 2020 naar het Sportpaleis in Antwerpen. Hij zal er samen met The Bad Seeds het nieuwe album 'Ghosteen’ voorstellen.

Enkele maanden geleden stond Nick Cave in De Roma met zijn Conversations tour, waarbij Cave muziek combineert met een 'gesprek’ met zijn publiek. Hij voegde onlangs twee Belgische data toe aan deze tournee. Bij de verkoop van de zitjes voor 'Conversations with Nick Cave’in de Brusselse BOZAR overschreed de vraag meermaals het aanbod.

Nick Cave & The Bad Seeds werd opgericht in 1983 en kent sindsdien een groeiend succes. Artistieke hoogtepunten aanstippen, is een onmogelijke opdracht. Live worden The Bad Seeds een steeds hechtere groep. Een collectie karakterkoppen (Thomas Wydler, Martyn P. Casey, Jim Sclavunos, George Vjestica, Larry Mullins en natuurlijk luitenant Warren Ellis) die Nick telkens boven zichzelf doet uitstijgen.

De ticketverkoop voor het concert van Nick Cave & The Bad Seeds start op vrijdag 25 oktober om 10u via greenhousetalent.be.

(bericht en foto : Green House Talent)