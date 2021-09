Nick Cave komt naar Stadsschouwburg

Het concert van Doe Maar in de Roma is afgelast. Dat maakte de concertzaal vandaag bekend aan de mensen die al een ticket hadden gekocht voor het optreden. Zanger en bassist Henny Vrienten is ziek en daarom gaan de geplande concerten in oktober en november niet door. De concerten zullen ook niet op een latere datum worden ingehaald. De Roma belooft alle tickets te zullen terugbetalen. Foto Belga