Nicky Hayen nieuwe trainer bij Berchem Sport

Berchem heeft een nieuwe trainer. Dat is Nicky Hayen. Hij volgt Geert Emmerechts op. Die mocht vorige week vertrekken na de mindere resultaten bij Berchem. Nicky Hayen is er 37 en is vooral bekend als speler van Sint-Truiden, al speelde hij ook nog even bij Antwerp.

Als trainer was hij al aan de slag bij onder andere: Dender, Tienen en Geel. Hayen moet ervoor zorgen dat Berchem niet in degradatieproblemen geraakt in de eerste amateurliga. Berchem staat op dit moment twaalfde. Hayen heeft een contract tot het einde van dit seizoen.

Foto: Belga