Nieuws Niel restaureert bakstenen erfgoed: "We koesteren ons steenbakkersverleden"

embed

Embed deze video Dimensies: 560x315 640x360 835x480 1280x720

In Niel gaan ze het bakstenen erfgoed aanpakken. Want de oude waterkeringsmuren en de steenbakkerstunnels zijn er dringend toe aan restauratie. Anders dreigen ze helemaal verloederd te geraken. Daarom is er een speciale W'erfgoedploeg in het leven geroepen. Die bestaat uit mensen die anders geen job vinden op de arbeidsmarkt. Zij zijn nu opgeleid om de bakstenen muren te restaureren.