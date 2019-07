De werken van de Noorderlijn onder het Operaplein in Antwerpen gaan goed vooruit. De ondergrondse parking van drie verdiepingen is klaar. En ook de tunnels, langs waar het verkeer vanaf volgend voorjaar onder de Leien kan rijden, krijgen vorm. Automobilisten zullen door de historische Kipdorppoort rijden, die is geïntegreerd in de gewelven.