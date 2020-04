Niemand weet hoe erg het is : 2 Antwerpse WZC's voeren op eigen kosten tests uit

Omdat de testen van de overheid uitblijven, zijn tal van woon-zorgcentra (wzc's) op eigen initiatief begonnen met het testen van bewoners en personeel. Iedereen. 'We hebben geen nood aan steekproeven. Collectief testen is geen vrijblijvende vraag, maar een dringende eis'.

In Antwerpen hebben deze week bijvoorbeeld twee wzc's die al drie weken in quarantaine zitten op eigen kosten tests uitgevoerd. Bij één blijkt dat minstens 25 procent van de bewoners en 21 procent van het personeel besmet is, ook zonder symptomen te vertonen. Eerder deze week raakte bekend dat op een afdeling in Wingene 13 van de 15 geteste bewoners positief waren, ook daar zonder ook maar een symptoom te vertonen.

Intussen kunnen wzc's voortaan een premie tot 1.000 euro per dag krijgen om de crisis op managementniveau de baas te kunnen. 'Wanneer een voorziening plots met een grote uitbraak wordt geconfronteerd, dan zet dat grote druk op de werking', beseft minister van Welzijn Wouter Beke. 'Via de inzet van de medische reserve en thuisverpleegkundigen kan bijkomend personeel ingeschakeld worden. Maar ook de volledige werking moet verzekerd blijven. Daarom geven we hen ook extra ondersteuning om de zorgcontinuïteit te organiseren en garanderen.

